Выборы

Выборы

17:59 29.10.2020

На Прикарпатье отстранили от служения капеллана, баллотировавшегося в депутаты облсовета

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На Прикарпатье отстранили от служения капеллана, баллотировавшегося в депутаты облсовета

В Коломыйской епархии Украинской греко-католической церкви на три месяца отстранили от богослужения, запретили капелланские поездки на восток Украины, а также обязали провести этот срок в епархиальном реколлекционном центре священника (капеллана) Николая Мединского, который баллотировался в Ивано-Франковский областной совет.

На сайте епархии опубликован соответствующий документ (внесудебный декрет суспенды), в котором, в частности, указано, что отец Николай Мединский на три месяца имеет "препятствия в совершении каких-либо священнодействий" (лично и в сослужении). Ему также запрещается использовать церковные награды и выезжать с капелланским служением на восток Украины, "пока не будет сообщено что-то другое".

На три месяца такого наказания священника направляют "для усиленной молитвы" в епархиальный реколлекционный центр Андрея Первозванного в г.Яремче, при этом ему "обеспечивается материальное содержание".

Ранее епархия обещала наказать капеллана, если тот не откажется баллотироваться в Ивано-Франковский облсовет. Он обещал прислушаться к рекомендации, но на выборы пошел.

26 октября, после дня голосования, священник в соцсети Facebook поблагодарил тех, кто проголосовал за него. "Особая благодарность моим прихожанам села Выжний Березов, проявившим просто феноменальную поддержку и доверие, более 60 процентов, 340 голосов из 500", - написал отец Николай Мединский.

В гражданской сети "Опора" отметили, что этот священник баллотировался в Ивано-Франковский облсовет от партии "За майбутнє". Официальных результатов по этим выборам пока не установлено, поэтому отсутствует информация о том, был ли избран о.Николай Мединский депутатом облсовета.

Избирательный кодекс не запрещает священникам баллотироваться. Однако в статье 5 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" говорится, что "религиозные организации не участвуют в деятельности политических партий и не предоставляют политическим партиям финансовой поддержки". Также религиозным организациям запрещается выдвигать кандидатов в органы государственной власти, вести агитацию или финансировать избирательные кампании кандидатов. "Священнослужители имеют право на участие в политической жизни наравне со всеми гражданами", - говорится в этой же статье.

Теги: #кандидат #выборы #капеллан #ивано_франковская_область #облсовет

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