Выборы

Выборы

11:57 29.10.2020

Под одежду и в стол. Член ТИК в Хмельницкой области пыталась спрятать протокол

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Под одежду и в стол. Член ТИК в Хмельницкой области пыталась спрятать протокол

Член Каменец-Подольской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Хмельницкой области пыталась похитить экземпляр протокола участковой избирательной комиссии (УИК) о подсчете голосов избирателей по выборам депутатов Хмельницкого областного совета. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщил в четверг сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, 28 октября около 13:05 поступило сообщение о том, что в Каменец-Подольском член городской ТИК Каменец-Подольского района намерена похитить избирательную документацию.

На месте следственно-оперативная группа установила, что 63-летняя местная жительница, которая является членом теризбиркома, намеревалась похитить второй экземпляр протокола УИК о подсчете голосов избирателей на избирательном участке по выборам депутатов Хмельницкого облсовета в территориальном избирательном округе №7. Женщина незаметно спрятала документ под одеждой, затем положила его в свой рабочий стол.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации...) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции ч. 3 данной статьи, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение протокола о подсчете голосов избирателей, об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа на выборах наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Теги: #хмельницкая_область #протокол #выборы #кража

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