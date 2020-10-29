В Запорожской области полиция расследует фальсификацию избирательной документации в одной из поселковых ТИК

Правоохранители устанавливают круг лиц и обстоятельства фальсификации избирательной документации в Михайловской поселковой территориальной избирательной комиссии (ТИК) Васильевского района Запорожской области.

Как сообщил в четверг отдел коммуникации полиции Запорожской области, 28 октября в 16:40 в Михайловское отделение полиции поступило сообщение о том, что в помещении поселкового совета председатель и члены Михайловской поселковой ТИК Васильевского района вопреки избирательному законодательству подписали протокол об итогах голосования до окончательного его заполнения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации...) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.