Мэром Бахмута в седьмой раз стал Алексей Рева

В г.Бахмут (Донецкая область) городским головой в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева, сообщает "Суспильне".

"У нас было общее количество избирателей, включенных в списки, это 59 тыс. 655. Проголосовало 24 тыс. 349 человек. Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович – 18 734, это 77,99%", - сообщила заместитель главы Бахмутской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Гавжеева.

По информации ТИК, в городской совет прошло четыре партии. В частности, партия "Порядок" берет 15 мандатов, "Оппозиционной платформы – За жизнь" - 11 мандатов, "Слуга народа" - 9 мандатов и "Оппозиционный блок" - 3 мандата.

По словам Гавжеевой, второго тура выборов на должность мэра в Бахмуте не будет.

Всего за кресло мэра боролись 9 кандидатов.