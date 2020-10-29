Выборы

Выборы

10:26 29.10.2020

Мэром Бахмута в седьмой раз стал Алексей Рева

1 мин читать
Мэром Бахмута в седьмой раз стал Алексей Рева

В г.Бахмут (Донецкая область) городским головой в седьмой раз стал действующий мэр Алексей Рева, сообщает "Суспильне".

"У нас было общее количество избирателей, включенных в списки, это 59 тыс. 655. Проголосовало 24 тыс. 349 человек. Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович – 18 734, это 77,99%", - сообщила заместитель главы Бахмутской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Гавжеева.

По информации ТИК, в городской совет прошло четыре партии. В частности, партия "Порядок" берет 15 мандатов, "Оппозиционной платформы – За жизнь" - 11 мандатов, "Слуга народа" - 9 мандатов и "Оппозиционный блок" - 3 мандата.

По словам Гавжеевой, второго тура выборов на должность мэра в Бахмуте не будет.

Всего за кресло мэра боролись 9 кандидатов.

Теги: #мэр #победитель #бахмут

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Борисполе должны состояться повторные выборы мэра – эксперт

От Covid-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

От COVID-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

Бельгийский шоколатье признан лучшим в мире кондитером

Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

Кличко побеждает в первом туре, набрав 50,9% голосов по результатам обработки данных 99% участков - глава штаба "УДАР"

Кличко может победить в первом туре - источник

В Хмельницком с 81% голосов побеждает действующий мэр Симчишин - экзит-пол местного издания

Кличко может победить в первом туре мэрских выборов в Киеве – источник

Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Черновцов: Кличук – 29,1%, Михайлишин – 21,4%, Каспрук – 17,9%, Другановский – 13,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожской области полиция расследует фальсификацию избирательной документации в одной из поселковых ТИК

Местные выборы в Украине прошли спокойно – международная миссия ВКУ

КС заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов - НАПК

В ЦИК разъяснили вопросы повторного голосования на некоторых выборах

На Волыни член УИК подделала подпись и проголосовала за своего мужа

На Киевщине полиция зафиксировала массовые фальсификации во время выборов и подсчета голосов

В Дарницком районе Киева голоса за ОПЗЖ пытаются приписать партии "Победа Пальчевского" – заявление

Кличко о самочувствии: Держусь бодро, пью витамины, температура в норме

Почти все участковые избиркомы завершили подсчет голосов на местных выборах

Опрос Зеленского не является агитацией – постановление Верховного суда

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА