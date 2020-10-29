Выборы

Выборы

10:14 29.10.2020

Местные выборы в Украине прошли спокойно – международная миссия ВКУ

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Местные выборы в Украине прошли спокойно – международная миссия ВКУ

Местные выборы в Украине прошли спокойно, а процесс подсчета голосов затянулся, заявляет главный наблюдатель Международной миссии Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) по наблюдению за выборами Наталья Немиливская.

"Наши наблюдатели определили, что эти выборы прошли спокойно, тихо, и общая атмосфера была, скажем так, позитивно настроена", - сказала Немиливская на презентации предварительного отчета Международной миссии ВКУ и Украинского Конгрессового Комитета Америки по наблюдению за местными выборами в Украине 28 октября в Киеве.

По ее словам, 12 представителей международной миссии ВКУ и УККА из шести стран наблюдали за избирательным процессом и ходом голосования в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской областях и Киеве.

"Процесс подсчета голосов был оценен миссией как упорядоченный и прозрачный, однако затянутый. В целом процедуры подсчета голосов были соблюдены, несмотря на недостатки, когда не все этапы выполнялись в установленном порядке", - рассказала Немиливская.

Она отметила, что наблюдатели заметили ряд незначительных нарушений во время избирательных процедур (незакрепленные урны для голосования, пересортировка бюллетеней в процессе подсчета голосов), однако они не имели системного характера.

Немиливская также сообщила, что среди нарушений эпидемиологических требований , связанных с противодействием Covid-19 - несоблюдение социальной дистанции во время голосования, недостаточная площадь помещения для голосования.

"Однако эти случаи не были системными", - подчеркнула Немиливская.

Глава Международной миссии Всемирного Конгресса Украинцев по наблюдению за выборами Борис Вжесневский назвал проведение президентского опроса в день голосования "каким-то странным прецедентом" и высказал надежду, что он не повторится.

"Мы не считаем, что опрос повлиял на конечный результат выборов, и мы не уверены, что результат опроса, который, вероятно, будет обнародован, соответствует стандартам социального опроса", - отметил Вжесневский.

Как сообщил директор представительства ВКУ в Украине Сергей Касянчук, в окончательном отчете миссия даст рекомендации по изменению избирательного законодательства.

"Мы очень много времени тратим на экспертную работу, на работу по улучшению законодательства, и мы бы хотели в наших финальных документах, в нашем окончательном отчете дать конкретные рекомендации, как улучшить законодательство, как улучшить процедуру, чтобы следующие избирательные процессы проходили более прозрачно, более демократично с учетом международного опыта и украинских реалий", - сказал Касянчук.

Теги: #вку #укка #выборы #отчет #украина

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