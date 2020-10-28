На Киевщине полиция зафиксировала массовые фальсификации во время выборов и подсчета голосов

Полиция Киевской области зафиксировала массовые фальсификации во время выборов и подсчета голосов в Васильковском районе, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"В Васильковском районе полиция задокументировала больше всего нарушений избирательного процесса. В общем, по фактам нарушений избирательного законодательства в Василькове полицейские задержали 10 человек и открыли 15 уголовных производств", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, в день голосования правоохранители остановили автобусы с пассажирами, которые участвовали в так называемых "каруселях", голосуя за одного из кандидатов на должность главы Васильковской объединённой территориальной громады. Также полиция задержала лиц, организовавших подкуп избирателей, установили злоумышленников, причастных к фальсификации избирательной документации.

Четырем гражданам за организацию подкупа сообщено о подозрении по ч.2, ч.4 ст.160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины.

Еще двум лицам сообщено о подозрении по ч.1, ч.3 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УК.

Кроме того, в полиции рассказали, что на одном из участков района неизвестные с целью срыва выборов, отключили электроснабжение. "Несмотря на трудности, полицейские оперативно обеспечили обесточенный участок генератором, чтобы обеспечить беспрепятственное волеизъявление граждан", - сказано в сообщении.

Правоохранители продолжают нести службу в усиленном варианте.