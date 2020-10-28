Выборы

Выборы

17:48 28.10.2020

На Киевщине полиция зафиксировала массовые фальсификации во время выборов и подсчета голосов

1 мин читать
На Киевщине полиция зафиксировала массовые фальсификации во время выборов и подсчета голосов

Полиция Киевской области зафиксировала массовые фальсификации во время выборов и подсчета голосов в Васильковском районе, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"В Васильковском районе полиция задокументировала больше всего нарушений избирательного процесса. В общем, по фактам нарушений избирательного законодательства в Василькове полицейские задержали 10 человек и открыли 15 уголовных производств", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, в день голосования правоохранители остановили автобусы с пассажирами, которые участвовали в так называемых "каруселях", голосуя за одного из кандидатов на должность главы Васильковской объединённой территориальной громады. Также полиция задержала лиц, организовавших подкуп избирателей, установили злоумышленников, причастных к фальсификации избирательной документации.

Четырем гражданам за организацию подкупа сообщено о подозрении по ч.2, ч.4 ст.160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины.

Еще двум лицам сообщено о подозрении по ч.1, ч.3 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УК.

Кроме того, в полиции рассказали, что на одном из участков района неизвестные с целью срыва выборов, отключили электроснабжение. "Несмотря на трудности, полицейские оперативно обеспечили обесточенный участок генератором, чтобы обеспечить беспрепятственное волеизъявление граждан", - сказано в сообщении.

Правоохранители продолжают нести службу в усиленном варианте.

Теги: #киевщина #полиция #выборы #фальсификация

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Волыни член УИК подделала подпись и проголосовала за своего мужа

В Дарницком районе Киева голоса за ОПЗЖ пытаются приписать партии "Победа Пальчевского" – заявление

В Борисполе должны состояться повторные выборы мэра

"Голос" требует признать выборы в Василькове Киевской области недействительными

Более 71 млн человек уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США

Киевлянин с ранее судимым сообщником организовал подкуп избирателей в Василькове

Нацполиция Украины на треть повысила количество раскрытых коррупционных преступлений - Венедиктова

Полиция открыла три дела за нарушение избирательного законодательства в Петропавловской Борщаговке под Киевом, изъято 72,5 тыс грн.

Полиция открыла три дела за нарушение избирательного законодательства в Петропавловской Борщаговке, изъято 72,5 тыс. грн

Уголовные производства открыты по ряду выявленных нарушений избирательного законодательства в ТИК Петропавловской Борщаговки на Киевщине

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко о самочувствии: Держусь бодро, пью витамины, температура в норме

Почти все участковые избиркомы завершили подсчет голосов на местных выборах

В Борисполе должны состояться повторные выборы мэра – эксперт

Опрос Зеленского не является агитацией – постановление Верховного суда

От COVID-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

Более половины избирателей, пришедших голосовать на местных выборах, старше 50 лет - опрос

ОАСК не захотел рассматривать иски партии "Победа Пальчевского" о пересчете голосов в Киеве

Семья Садового заболела коронавирусом, у мэра Львова тест отрицательный

Ляшко проиграл довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области с отрывом в 1446 голосов – ЦИК

"Евроcолидарность" получила более 100 должностей глав ОТГ и будет представлена в советах всех уровней

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА