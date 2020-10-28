В Дарницком районе Киева голоса за ОПЗЖ пытаются приписать партии "Победа Пальчевского" – заявление

Голоса избирателей в поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киеве пытаются украсть в пользу других политических сил, в частности партии "Победа Пальчевского", утверждают в Киевском избирательном штабе ОПЗЖ.

"Сейчас на многих избирательных участках Киева идет массовая фальсификация результатов голосования. Участковые избирательные комиссии открыто переписывают голоса, отданные за "Оппозиционную платформу – За жизнь", в пользу других политических сил", - говорится в заявлении штаба в среду.

В частности, на избирательных участках в Дарницком районе, как заявили в штабе ОПЗЖ, происходит "кража голосов" за эту политсилу в пользу партии "Победа Пальчевского".

"Устроив тайный пересчет голосов, без присутствия наших наблюдателей, участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы. Оказалось, что голоса, отданные за ОПЗЖ, теперь приписаны "Победе Пальчевского", - указано в заявлении.

ОПЗЖ требует от членов избирательных комиссий прекратить "попытки преступным путем изменить выбор киевлян", а также обращается к правоохранительным органам и СМИ с призывом "предотвратить фальсификации выбора киевлян".