Кличко о самочувствии: Держусь бодро, пью витамины, температура в норме

Городской голова Киева Виталий Кличко, который заболел коронавирусной болезнью, сообщил, что чувствует себя нормально и находится на связи с городскими службами.

"Друзья! Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию", - написал Кличко на своей странице в Facebook в среду.

Он отметил, что повторный тест, сделанный 26 октября, положительный.

"Единственное из симптомов - не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - рассказал мэр.

Кличко поблагодарил тех, кто ему пишет, за поддержку и пожелания выздоровления.

Кроме того, он выразил благодарность тем, кто проголосовал за него на выборах городского головы Киева: "50% поддержки после того, как я шесть лет работаю мэром столицы, - это показатель доверия киевлян к тем изменениям, которые происходят в Киеве. Показатель того, что столица меняется и движется в правильном направлении. И я благодарен и считаю успехом, что не потерял доверия людей и понимаю, что это - и большой аванс".

Мэр заверил, что продолжит работать над преобразованиями в столице ради комфорта киевлян и развития города.

Как известно, 24 октября Кличко сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19, в связи с чем он находится на самоизоляции.