Опрос Зеленского не является агитацией – постановление Верховного суда

Большая палата Верховного суда оставила в силе решение о том, что общенациональный опрос от президента Украины Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов, не являлся предвыборной агитацией.

Постановление Большой палаты Верховного суда, принятое 25 октября, обнародовано в Реестре судебных решений.

Согласно тексту постановления, истец обратился с апелляционной жалобой на решение Кассационного административного суда от 21 октября, который отказал в удовлетворении иска к президенту о признании противоправными действий, связанных с проведением всеукраинского опроса.

По утверждению истца, опрос президента содержал элементы незаконной агитации.

В своей апелляционной жалобе истец указывал, что суд первой инстанции не в полной мере установил все обстоятельства, и неправильно применил нормы материального и процессуального права.

"Большая палата Верховного суда постановила апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда от 21 октября 2020 года оставить без изменений", - говорится в постановлении.

Аргументируя свою позицию, суд подчеркивает: "Большая палата Верховного суда отклоняет доводы истца относительного того, что обнародование президентом Украины объявления о проведении указанного опроса противоречит положениям ст. 19, 102, 106 Конституции Украины, поскольку, как верно указал суд первой инстанции, президент Украины имеет представительский мандат… эта должность является политической, а не только должностью органа государственной власти".

"Большая палата Верховного суда считает обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска в части признания противоправными действий президента Украины Зеленского относительно участия в предвыборной агитации на очередных местных выборах 25 октября путем обнародования 13-16 октября видеообращений о проведении общенационального опроса 25 октября… В обстоятельствах этого дела очень сложно вычленить скрытую агитацию, к которой, по мнению истца, прибег глава государства, а с другой стороны от искренних политических намерений и обычной информации об опросе", - говорится в постановлении суда.

Также Большая палата Верховного суда отмечает, что "сложно проследить связь между инициативой президента о проведении опроса и количеством голосов на выборах, на которые может повлиять этот опрос".

"По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и пояснений, можно сделать вывод, что реальной целью проведения опроса является установление президентом Украины важных, по его мнению, социально-экономических вопросов… суд первой инстанции также верно установил, что использование президентом Украины высказываний "Украина – это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу… в последнем видеообращении президента Украины такой девиз уже не использовался. При этих обстоятельствах нет оснований утверждать, что его применение не способно вызвать другую ассоциацию, нежели только с политической партией "Слуга народа". Таким образом, обстоятельств, которые бы безусловно свидетельствовали в пользу вывода о совершении презентом Украины обжалованных действий с целью призвать избирателей отдать голос на очередных местных выборах 25 октября 2020 года за политическую партию "Слуга народа", то есть как скрытую агитацию, в деле не установлено", - отмечается в постановлении.

Ряд судей Верховного суда опубликовали на своих страничках в Фейсбук это постановление, в том числе с отдельными мнениями в этом постановлении.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.

Опрос 25 октября проводили волонтеры. По данным гражданской сети "Опора", опрос проходил возле 55% избирательных участков по всей Украине.

Позже в "Опоре" заявили, что с точки зрения международных стандартов, проведенный в день местных выборов в Украине опрос "5 вопросов президента" можно трактовать как злоупотребление административным ресурсом, поскольку вся подготовка к проведению этого опроса имела форму скрытой предвыборной агитации со стороны президента.

Во Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" считают, что инициированный Зеленским всеукраинский опрос "реально провалился", и призвали возвращаться к реальным механизмам народовластия, принять законы о всеукраинском и местных референдумах.