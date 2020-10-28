Выборы

Выборы

13:39 28.10.2020

"Голос" требует признать выборы в Василькове Киевской области недействительными

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"Голос" требует признать выборы в Василькове Киевской области недействительными

Партия “Голос” требует признать результаты выборов в Василькове Киевской области недействительными из-за многочисленных фальсификаций.

"Мы также ожидаем оперативного реагирования правоохранительных органов, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности виновных в попытках нарушить избирательное законодательство”, - говорится в заявлении “Голоса”, обнародованном на сайте политической силы в среду.

В заявлении отмечается, что в настоящее время по обращениям кандидатов в депутаты и членов участковых избирательных комиссий от разных политических сил открыто более десятка производств, появились первые сообщения о подозрении в организации подкупа избирателей в Василькове.

“По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается”, - говорится в заявлении.

По словам народного депутата, председателя Киевской областной территориальной организации партии "Голос" Ярослава Железняка, его политическая сила шла на местные выборы, чтобы остановить коррупционные схемы, которые строились на местах годами.

“Беспорядок и масштабные злоупотребления на выборах, в частности, в Василькове, свидетельствуют о том, что старые элиты всеми способами пытаются сохранить статус-кво. Поэтому сейчас задача власти - обеспечить честные результаты и защитить настоящие голоса избирателей”, - подчеркнул Железняк.

Теги: #васильков #заявление #голос #выборы

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