ОАСК не захотел рассматривать иски партии "Победа Пальчевского" о пересчете голосов в Киеве

Окружной административный суд Киева вернул исковые заявления Киевской городской организации партии "Победа Пальчевского" о проведении повторного подсчета голосов избирателей на некоторых избирательных участках столицы.

Как сообщила в среду пресс-служба ОАСК, суд вернул соответствующие исковые заявления, поскольку в материалах отсутствуют сведения о том, что лицо, подписавшее административные иски, является законным представителем, адвокатом или зарегистрировано как уполномоченное лицо истца - партии "Победа Пальчевского".

В суде указали, что 27 октября в ОАСК поступило 16 исковых заявлений о проведении повторного подсчета голосов избирателей. В частности, суд просили признать противоправными действия Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Днепровской, Голосеевской, Святошинской районных в городе Киеве территориальных избирательных комиссий и обязать провести повторный подсчет голосов избирателей на некоторых участках.

По предварительным данным, кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский набрал порядка 5% голосов, его партия "Победа Пальчевского" - менее 5%, то есть в Киевсовет эта политсила не проходит.