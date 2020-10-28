Выборы

Выборы

11:33 28.10.2020

Киевлянин с ранее судимым сообщником организовал подкуп избирателей в Василькове

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Киевлянин с ранее судимым сообщником организовал подкуп избирателей в Василькове

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум злоумышленникам, которые через мессенджер организовали подкуп избирателей в городе Васильков (Киевская обл.).

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, установлено, что 30-летний киевлянин, сговорившись с 29-летним ранее судимым соратником, организовали подкуп во время местных выборов. Для реализации своих намерений злоумышленники через мессенджер-канал подыскали лиц, которые за денежное вознаграждение (по 600 грн) согласились на участие в голосовании. В этой же группе проводился инструктаж о поведении и соответствующих действиях на избирательном участке.

В день голосования злоумышленники организовали незаконный подвоз людей из столицы на избирательные участки Василькова. Однако осуществить свое намерение им не удалось - правоохранители остановили их вблизи пгт Глеваха.

Во время обыска полицейские обнаружили в автомобиле 30-летнего киевлянина ряд вещественных доказательств и запрещенных вещей, среди них – записи с указанием избирательных участков и фамилиями конкретных кандидатов, за которых избиратели должны были отдать свой голос.

У злоумышленников также изъяты пакет и свертки с порошкообразным веществом, устройство для курения с остатками наркотиков, взрыватели и корпуса гранат.

Нарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По факту подкупа избирателей полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины и сообщила задержанным о подозрении. За содеянное им грозит тюремное заключение до семи лет.

Теги: #киевщина #выборы #подкуп

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