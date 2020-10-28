Семья Садового заболела коронавирусом, у мэра Львова тест отрицательный

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что его жена и теща получили положительный ПЦР-тест на коронавирус, у него же тест отрицательный.

"Сегодня Екатерина вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке", – написал Садовый на странице в Фейсбуке 27 октября вечером.

Он отметил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.

"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", – написал мэр Львова.

"Кате с Марией Михайловной желаю скорейшего выздоровления. До момента получения родными негативных ПЦР-тестов контактировать с ними не буду", – подчеркнул Садовый.

По данным экзит-пола от социологического агентства "Фама", Садовый набирает 38% голосов, на втором месте - Олег Синютка от "Европейской солидарности" (28%).

Данные экзит-пола "Савик Шустер студии": Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%.