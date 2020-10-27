"Евроcолидарность" получила более 100 должностей глав ОТГ и будет представлена в советах всех уровней

Депутаты от партии "Европейская солидарность" будут представлены во всех областных советах, городских советах областных центров, в городских советах Кривого Рога, Краматорска, Славянска, Старобельска и многих других городов, сообщил первый заместитель руководителя штаба партии "Европейская солидарность" Сергей Березенко.

"Обработано более 80% протоколов по стране, и мы можем утверждать, что уже наметились определенные тренды, которые явно не будут затронуты при подсчете 100% голосов… "Европейская солидарность" проходит и создает фракции во всех областных советах Украины и в Киеве. Представители "Европейской солидарности" создают фракции во всех городских советах областных центров всех областей Украины. Кроме этого, "Европейская солидарность" проходит в городской совет города Кривой Рог, где образует собственную фракцию", - рассказал Березенко.

По его словам, в городском совете Краматорска Донецкой области "Европейская солидарность" получит более 7,7% голосов. Также "Евросолидарность" образует фракцию в городском совете Славянска, освобожденного Вооруженными силами Украины, проходит в городской совет Старобельска Луганской области.

"До 9% "Европейская солидарность" набирает в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. От 9 до 14% мы набираем в большинстве областей. Более 14% имеем в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. И более 19% и выше мы имеем в Киеве, Киевской области, во Львове и Львовской области. Во Львовской области - это более 30%", - сообщил Березенко.

Он также отметил, что по сравнению с парламентскими выборами 2019 года, когда партия одержала победу только во Львовской области, на нынешних выборах "Евросолидарность" побеждает в пяти регионах Украины.

"По поводу выборов в Киевский городской совет - там посчитано 100% протоколов. "Европейская солидарность" набрала 20,29% голосов избирателей. Киевская область - 19,74%. Львовская - 31,22% на данный момент… Тернопольская - 22,36% и Ровенский областной совет - 18,77%", - рассказал первый замглавы штаба.

Березенко отметил, что "Европейская солидарность" уже получила более 100 голов объединенных территориальных громад (ОТГ) "и динамика сохраняется".

Он отметил, что во Львове во второй тур выборов мэра вышел кандидат от "Европейской солидарности", глава областной организации Олег Синютка, которого поддержали 31,8% избирателей, а также действующий мэр Андрей Садовой с 39,8% голосов. "Разница составляет только 8%, поэтому борьба во втором туре будет очень серьезной, и мы надеемся на уверенную победу нашего кандидата", - отметил первый замруководителя штаба.

В Ровно во второй тур выходит Виктор Шакирзян с 19,4% голосов и кандидат от "Европейской солидарности" Александр Третьяк с 16,7%. "Разница в голосах до 3%, и мы прогнозируем победу нашего кандидата Александра Третьяка и в городе Ровно во втором туре", - сказал он.

Березенко добавил, что второй тур выборов мэра состоится и в Сумах, и в нем также будет участвовать кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов.

"Европейская солидарность" опередила партию "Слуга народа" на выборах в городской совет Харькова, где обработано более 80% бюллетеней, набрав 8,13% голосов. В Кривом Роге Днепропетровской области "Евросолидарность" набрала более 6%. В Николаевской области партия набирает 10,43% голосов и сформирует свои фракции во всех райсоветах области.

"В Запорожье мы приближаемся к 10%. Я думаю, что мы будем иметь более 10% в Запорожском областном совете. Мы проходим там почти везде. Мы формируем фракцию в Энергодаре, которую возглавляет узник Кремля, освобожден наш патриот Евгений Панов", - рассказал первый замглавы штаба.

"Европейская солидарность" - это партия, которая объединяет всю Украину, которая представлена во всех областных советах, и это уже окончательно. Это единственная партия, которая представлена повсюду - областные советы, городские советы областных центров. Городские советы таких городов как Кривой Рог, Краматорск, Славянск, Старобельск и многие другие города", - резюмировал Березенко.