Выборы

Выборы

18:02 27.10.2020

Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов из сдавать

1 мин читать
Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов из сдавать

Киевская городская территориальная избирательная комиссия готова к приему протоколов с результатами выборов, заявляет глава комиссии Валентина Королькова.

"На данную минуту ни один район, ни один теризбирком не готов приехать в городскую территориальную избирательную комиссию для того, чтобы сдать протоколы", - сказала Королькова на онлайн-брифинге во вторник.

Отвечая на вопрос, правда ли, что действующий городской голова Виталий Кличко побеждает на выборах мэра в первом туре, Королькова подчеркнула, что это можно будет сказать только после того, как городская территориальная избирательная комиссия получит протоколы от районных теризбиркомов.

Она подчеркнула, что городская территориальная избирательная комиссия готова к приему протоколов.

По словам главы горизбиркома, на заседание Киевской городской территориальной избирательной комиссии, которое продолжается, будут пропускать всех по удостоверениям членов комиссий и наблюдателей.

Королькова напомнила, что городская территориальная избирательная комиссия выдала удостоверения 18 тыс. наблюдателей от политических партий и общественных организаций.

Теги: #киев #королькова #выборы #горизбирком

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом: партия завела в районные и облсоветы больше депутатов, чем другие политсилы

После каникул в дистанционном формате будет работать только 7 киевских школ, остальные вернутся к очному обучению - КГГА

Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов их сдавать – глава комиссии

Кернес и его политсила победили на выборах в Харьковский городской и облсоветы - предварительные результаты

Кернес и его политсила победили на выборах в Харьковский городской и областной советы - предварительные результаты

Филиалы "Суспильного" приглашают на дебаты кандидатов в мэры - участников второго тура выборов

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" озвучила принципы формирования большинства в Киевсовете

Синютка заявляет о победе "Евросолидарности" на выборах в совет Львовской ОТГ

Филиалы "Суспильного" приглашают на дебаты кандидатов в мэры - участников второго тура выборов

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

В ЦИК назвали сроки установления результатов на местных выборах в Украине

В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний

Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

В Днепре двое мужчин пытались похитить бюллетени с результатами голосования

В Черниговской области члены ТИК покинули кабинет, где должен был проводиться подсчет голосов, оставив документацию

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА