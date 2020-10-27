Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов из сдавать

Киевская городская территориальная избирательная комиссия готова к приему протоколов с результатами выборов, заявляет глава комиссии Валентина Королькова.

"На данную минуту ни один район, ни один теризбирком не готов приехать в городскую территориальную избирательную комиссию для того, чтобы сдать протоколы", - сказала Королькова на онлайн-брифинге во вторник.

Отвечая на вопрос, правда ли, что действующий городской голова Виталий Кличко побеждает на выборах мэра в первом туре, Королькова подчеркнула, что это можно будет сказать только после того, как городская территориальная избирательная комиссия получит протоколы от районных теризбиркомов.

Она подчеркнула, что городская территориальная избирательная комиссия готова к приему протоколов.

По словам главы горизбиркома, на заседание Киевской городской территориальной избирательной комиссии, которое продолжается, будут пропускать всех по удостоверениям членов комиссий и наблюдателей.

Королькова напомнила, что городская территориальная избирательная комиссия выдала удостоверения 18 тыс. наблюдателей от политических партий и общественных организаций.