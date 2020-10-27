"Евросолидарность" озвучила принципы формирования большинства в Киевсовете

Лидер команды "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко сообщила, что по уточненным результатам параллельного подсчета голосов "Евросолидарность" победила в Киеве с результатом 20,29%, получит самую большую фракцию в Киевсовете и поблагодарила избирателей за поддержку, а также рассказала о первоочередных шагах фракции.

"Сегодня я поздравляю нашу команду с победой на выборах в Киевский городской совет. А также большое спасибо всем, кто отдал свои голоса за "Европейскую Солидарность". Согласно обработанных 100% протоколов, "Европейская Солидарность" заняла первое место на выборах в Киевсовет, набрав 20,29% голосов избирателей. И благодаря вашей поддержке мы будем иметь наибольшую фракцию. Второе место заняла партия действующего мэра с результатом - 19,44%", - цитирует Марину Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

По ее словам, "Европейская Солидарность" никогда не допустит реванша пророссийских сил, не даст назначать в столице кураторов и "смотрящих" с Банковой, сможет защитить и продолжить реформы, которые были начаты еще в 2014 году. Прежде всего - реформу децентрализации.

"Мы своим примером показали, как надо объединяться демократическим силам, когда не выдвинули свою кандидатуру на должность городского головы. А выразили поддержку действующему мэру. Поэтому своей победой он также обязан и избирателям "Европейской Солидарности", - убеждена Порошенко.

"В новом составе Киевского городского совета мы призываем объединяться вокруг конструктивной работы на пользу столицы и ее жителей. Вместе с тем, мы будем той контролирующей силой, которая не даст протянуть непрозрачные решения и коррупционные схемы. Как победители выборов, мы настаиваем на формировании большинства в Киевсовете вокруг наших принципов и задач, которые нужно решать", - отмечает Порошенко.

По ее словам, в приоритете должна быть неотложная реализация четкого плана борьбы с Covid-19 и поддержка врачей и обеспечения больниц; проведение полного аудита городского бюджета и подготовка принципиально другого, социально-ориентированного бюджета на 2021г. А также утверждение окончательного и сбалансированного нового Генерального плана города, который сделает невозможным хаотичную застройку и грязные схемы в строительной отрасли; решение проблем транспорта и инфраструктуры; поддержка и защита малого и среднего бизнеса.

"Не менее важным для нас является поддержка образования и культура, которые точно будут нашим приоритетом. По нашему глубокому убеждению, Киев всегда был особым городом. Своеобразным форпостом для всей страны, из которого начинались политические и гражданские движения, которые затем распространялись на всю Украину. Именно Киев на этих выборах сказал свое твердое слово", - убеждена Порошенко.

"Наша победа - это ваш выбор будущего столицы, ее европейского вектора развития и качества жизни. Это выбор политической силы, которая четко реализует движение Украины в Европейский Союз и НАТО. Мы благодарны каждому из вас за эту оценку и доверие. Мы приложим все усилия для того, чтобы оправдать его. Киев - это точно европейская столица", - отмечает лидер киевской команды" ЕС ".