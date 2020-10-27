Выборы

Выборы

16:10 27.10.2020

Филиалы "Суспильного" приглашают на дебаты кандидатов в мэры - участников второго тура выборов

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Филиалы "Суспильного" приглашают на дебаты кандидатов в мэры - участников второго тура выборов

UA: Суспильне приглашает кандидатов в мэры, которые выйдут во второй тур местных выборов, на дебаты в ток-шоу "Избирательный округ. Дебаты".

Как указано на корпоративном сайте "Суспильного", расписание эфиров и список приглашенных участников будет сообщен после объявления территориальными избирательными комиссиями (ТИК) официальных результатов местных выборов.

"Не используйте плохой опыт многих центральных властей. Привыкайте в начале вашего долгого пути коммуницировать с людьми, честно говорить с ними о своих планах. Привыкайте к острым вопросам, к неудобной правде, к откровенным ответам. И вы не найдете лучшей площадки для общения с вашими оппонентами, чем "Суспильне". Именно оно - гарантировано - не принадлежит вашим оппонентам и не ангажированное. Другое дело, что "Суспильне" не сможете ангажировать и вы. То есть - дебаты на честных условиях", - обратился к потенциальным участникам дебатов глава правления UA: Суспильне Зураб Аласания.

По словам генерального продюсера регионального вещания "Суспильного" Марии Фрей, филиалы во всех регионах, где состоится второй тур выборов городских голов, готовы стать площадкой для дебатов избранных кандидатов.

"Суспильне" есть в каждом регионе страны. В каждом регионе работает профессиональная команда, которая придерживается высоких журналистских стандартов и имеет опыт проведения политических и социальных дискуссий в прямом эфире", - рассказала Фрей.

Формат ток-шоу "Избирательный округ. Дебаты" предусматривает блоки по решению текущих местных проблем, ряд вопросов о понимании жизни жителей и населенного пункта, перекрестные опросы и итоговые выступления.

С 5 по 23 октября в прямом эфире региональных филиалов "Суспильного" состоялись ток-шоу "Избирательный округ. Местные", куда приглашали кандидатов на пост мэров и депутатов местного самоуправления.

Теги: #дебаты #кандидаты #суспильне

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