Выборы

Выборы

12:46 27.10.2020

Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

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Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что его поздравил с победой на выборах мэра украинской столицы всемирно известный актер, культурист, бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер.

"Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине:)", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Это сообщение он проиллюстрировал фотографией с результатами экзит-пола Института развития города, подписанной следующим образом: "Виталий, поздравления! Горжусь тобой. Всего наилучшего. Твой друг Арнольд" (Vitali, congratulations. I am so proud of you. All the best. Your friend Arnold).

Шварценеггер в своем аккаунте в Twitter 23 октября поблагодарил специалистов клиники Кливленда за удачную операцию по установке аортального клапана, отметив, что чувствует себя "фантастически и уже гулял по улицам Кливленда".

Согласно данным параллельного подсчета голосов, Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает в первом туре на выборах киевского городского головы.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Теги: #кличко #победа #шварценеггер #выборы

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