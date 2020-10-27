В Черниговской области члены ТИК покинули кабинет, где должен был проводиться подсчет голосов, оставив документацию

Полицейские Черниговской области расследуют уголовное производство по факту исчезновения в полном составе членов территориальной избирательной комиссии со своего рабочего места, где они должны были проводить подсчет голосов.

"О нарушении законодательства в отделение полиции сообщил правоохранитель, который нес там службу из публичной безопасности и порядка. …Правоохранители на видеокамеру зафиксировали пустой кабинет и заброшенную комиссией документацию. Полицейские опечатали помещение ТИК и обеспечили его охрану", - сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области на странице в Facebook во вторник.

Так, около 21:00 вечера полиция Талалаевского отделения установили местонахождение всех членов комиссии и доставили их в помещение ТИК.

"Последние объяснили, что около 19:00 покинули место работы, потому что им вроде бы позволил это сделать куратор из Прилук (кто именно, им не известно). Возобновить работу члены ТИК планировали на следующий день в 11:00", - рассказали в полиции.

В 23:00 работа Талалаевской ТИК восстановилась. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Следователи открыли производство по ч.5 ст.157 Уголовного кодекса Украины (уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей без уважительных причин). Продолжается досудебное расследование.

Полиция напоминает, что согласно ст.254 Избирательного кодекса Украины с момента окончания голосования территориальная избирательная комиссия начинает заседание, которое непрерывно продолжается до установления итогов голосования и результатов соответствующих местных выборов в избирательном округе.