Выборы

Выборы

11:56 27.10.2020

В Черниговской области члены ТИК покинули кабинет, где должен был проводиться подсчет голосов, оставив документацию

2 мин читать
В Черниговской области члены ТИК покинули кабинет, где должен был проводиться подсчет голосов, оставив документацию

Полицейские Черниговской области расследуют уголовное производство по факту исчезновения в полном составе членов территориальной избирательной комиссии со своего рабочего места, где они должны были проводить подсчет голосов.

"О нарушении законодательства в отделение полиции сообщил правоохранитель, который нес там службу из публичной безопасности и порядка. …Правоохранители на видеокамеру зафиксировали пустой кабинет и заброшенную комиссией документацию. Полицейские опечатали помещение ТИК и обеспечили его охрану", - сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области на странице в Facebook во вторник.

Так, около 21:00 вечера полиция Талалаевского отделения установили местонахождение всех членов комиссии и доставили их в помещение ТИК.

"Последние объяснили, что около 19:00 покинули место работы, потому что им вроде бы позволил это сделать куратор из Прилук (кто именно, им не известно). Возобновить работу члены ТИК планировали на следующий день в 11:00", - рассказали в полиции.

В 23:00 работа Талалаевской ТИК восстановилась. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Следователи открыли производство по ч.5 ст.157 Уголовного кодекса Украины (уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей без уважительных причин). Продолжается досудебное расследование.

Полиция напоминает, что согласно ст.254 Избирательного кодекса Украины с момента окончания голосования территориальная избирательная комиссия начинает заседание, которое непрерывно продолжается до установления итогов голосования и результатов соответствующих местных выборов в избирательном округе.

Теги: #черниговская_область #документация #тик

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

"Батькивщина" требует честного подсчета голосов на выборах нардепа в 208-м округе

Полиция Черниговской области зарегистрировала на округе №208 в день выборов три события, связанные с избирательным процессом

ЦИК обещает обнародовать результаты местных выборов после получения их от ТИК

Менее 40% избирательных участков передали протоколы в районы о подсчете голосов избирателей – киевская ТИК

Менее 40% избирательных участков передали протоколы в районы о подсчете голосов избирателей – киевская ТИК

В Харькове значительная часть протоколов участковых комиссий требует уточнения - глава городской ТИК

В луцкую городскую ТИК привезли первые протоколы с участков – СМИ

На трех УИК Чернигова не будут учитывать голоса за кандидатов, а только за партии из-за ошибок в бюллетени – решение ТИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэры Кременчуга и Горишних Плавней переизбрались в один тур

Садовый готов к дебатам с оппонентом по второму туру выборов мэра Львова

В ОПЗЖ заявляют, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов, и требуют реакции правоохранителей

Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконного участкового избиркома

В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных комиссий

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за агитации на Закарпатье

Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

"Евросолидарность" победила в 5 регионах и проходит во все облсоветы Украины - Порошенко

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим лучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА