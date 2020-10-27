Выборы

Выборы

10:05 27.10.2020

Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконного участкового избиркома

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Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконного участкового избиркома

В Сумской области правоохранители объявили о подозрении главе фиктивной участковой избирательной комиссии, которая была незаконно создана в с.Сосновка Поповской объединенной территориальной громады Конотопского района.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, 26 октября правоохранители объявили голове фиктивной участковой избирательной комиссии о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.157 и ч.1 ст.353 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и самовольное присвоение властных полномочий).

Следствие продолжается, устанавливаются организаторы незаконных выборов и их соучастники.

Как сообщалось, 25 октября в селе Сосновка была организована и работала самостоятельно созданно незаконный избирательный участок. Полиция в рамках открытого уголовного производства устанавливает организаторов участка - "двойника" и другие обстоятельства дела.

По информации полиции, часть местных жителей не была согласна с присоединением их села к Поповской ОТГ. Жители решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и голову Сосновского сельсовета: для этого они собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещения под участок предоставил местный предприниматель.

В качестве реквизитов "фейкового" участка организаторы указали номер официальной УИК - 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу.

Теги: #фейк #уик #сумская_область

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Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконной участковой избирательной комиссии

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