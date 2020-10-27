Выборы

Выборы

10:31 27.10.2020

Садовый готов к дебатам с оппонентом по второму туру выборов мэра Львова

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Садовый готов к дебатам с оппонентом по второму туру выборов мэра Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что готов к участию в дебатах с Олегом Синюткой, который выходит во второй тур выборов мэра, и считает целесообразным избрать местом такого общения "Суспильне телевидение".

"А теперь о дебатах. Во втором туре, когда известны два финалиста, они, безусловно, должны состояться. Я готов к общению со своим оппонентом. Надеюсь, господин Синютка также готов к конструктивному разговору, а не к тому, что мы видели в течение последних месяцев", - написал Садовый на странице в соцсети Facebook во вторник.

Он отметил, что время проведения дебатов и место стоит обсудить. В то же время вспомнил, как 5 лет назад во втором туре дебатировал с Русланом Кошулинским.

"Тогда дебаты организовала нейтральная площадка - Суспильне телевидение. Меня такой формат устраивает", - добавил мэр.

По данным экзит-пола от социологического агентства "Фама", Садовый набирает 38% голосов, на втором месте - Олег Синютка от "Европейской солидарности" (28%).

Данные экзит-пола "Савик Шустер студии": Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%.

Теги: #дебаты #второй_тур #садовый #выборы

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