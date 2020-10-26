Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

Результаты прошедших в Украине местных выборов сделают неактуальными в ближайшее время вопросы проведения досрочных парламентских выборов или переформатирования коалиции в Верховной Раде, отмечает политический консультант Валентин Гладких.

"Основная победа, как по-мне - это то, что выборы состоялись, состоялись они достаточно спокойным и бесконфликтным образом. Надеюсь, что результаты будут установлены в максимально короткий срок… А каких-то глобальных выводов относительно политической ситуации в Украине, переформатирования коалиции или досрочных парламентских выборов, исходя из результатов этих выборов - думаю, что эти вопросы станут неактуальными в ближайшее время", - сказал Гладких в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".