Выборы

Выборы

17:13 26.10.2020

Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

1 мин читать
Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

Результаты прошедших в Украине местных выборов сделают неактуальными в ближайшее время вопросы проведения досрочных парламентских выборов или переформатирования коалиции в Верховной Раде, отмечает политический консультант Валентин Гладких.

"Основная победа, как по-мне - это то, что выборы состоялись, состоялись они достаточно спокойным и бесконфликтным образом. Надеюсь, что результаты будут установлены в максимально короткий срок… А каких-то глобальных выводов относительно политической ситуации в Украине, переформатирования коалиции или досрочных парламентских выборов, исходя из результатов этих выборов - думаю, что эти вопросы станут неактуальными в ближайшее время", - сказал Гладких в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Теги: #последствия #мнение #местные_выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прошедшие местные выборы были первыми, где центральная власть не воспользовалась или не смогла воспользоваться админресурсом – мнение

В БДИПЧ ОБСЕ заявляют, что местные выборы в Украине прошли спокойно с соблюдением процедур

ЦИК обещает обнародовать результаты местных выборов после получения их от ТИК

Местные политсилы победили на местных выборах благодаря децентрализации и кризису доверия к элитам - Фесенко

Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев о выборах

Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев об итогах выборов

После местных выборов важно сделать все для качественного завершения децентрализации - Гройсман

На местных выборах Зеленский злоупотреблял админресурсом - Айвазовская

Из-за низкой явки следующие 5 лет у людей будут возникать вопросы относительно легитимности того или иного мэра - Корниенко

Кличко удивлен, что во в тором туре, по данным экзит-пола, будет состязаться с Поповым

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" победила в 5 регионах и проходит во все облсоветы Украины - Порошенко

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим лучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

На выборах главы во многих ОТГ победили представители "Нашего края"

В БДИПЧ ОБСЕ отметили профессионализм ЦИК на прошедших выборах

Опрос "5 вопросов от президента" проводила компания "Зе Медиа", проголосовали порядка 5 млн граждан – Корниенко

Партия "Наш край" сообщила о прохождении в облсоветы в 10 областях Украины

МИД вручил послу Венгрии ноту протеста из-за агитации венгерских чиновников в пользу одной из партий на местных выборах в Закарпатье

Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов, лишь по вопросу СЭЗ на Донбассе половина против – "Слуга народа"Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов, лишь по вопросу СЭЗ на Донбассе половина против – 74% анкет

МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА