Выборы

Выборы

16:19 26.10.2020

В БДИПЧ ОБСЕ отметили профессионализм ЦИК на прошедших выборах

1 мин читать
В БДИПЧ ОБСЕ отметили профессионализм ЦИК на прошедших выборах

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отмечают профессионализм работы Центральной избирательной комиссии по управлению избирательным процессом на местных выборах в Украине, и заявляют о политизированности отдельных территориальных избирательных комиссий.

"Мы можем отметить, что работа Центральной избирательной комиссии по управлению избирательным процессом была осуществлена профессионально и эффективно, несмотря на вызовы, которые касались глобальной пандемии Covid-19", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на онлайн-конференции в понедельник.

Вместе с тем она подчеркнула, что "работа отдельных территориальных комиссий была очень часто была политизирована, что оказывало негативное влияние из-за постоянной смены членов избирательных комиссий".

Теги: #бдипч_обсе #цик

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим лучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

В БДИПЧ ОБСЕ заявляют, что местные выборы в Украине прошли спокойно с соблюдением процедур

У ЦИК пока нет результатов местных выборов в Украине, обещают обнародовать их после получения от ТИК

ЦИК обещает обнародовать результаты местных выборов после получения их от ТИК

Разрыв между Гунько и Ляшко на выборах нардепа в округе №208 после подсчета 30% протоколов составляет до 1,28% – ЦИК

Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

"Евросолидарность" победила в 5 регионах и проходит во все облсоветы Украины - Порошенко

На выборах главы во многих ОТГ победили представители "Нашего края"

Опрос "5 вопросов от президента" проводила компания "Зе Медиа", проголосовали порядка 5 млн граждан – Корниенко

Партия "Наш край" сообщила о прохождении в облсоветы в 10 областях Украины

МИД вручил послу Венгрии ноту протеста из-за агитации венгерских чиновников в пользу одной из партий на местных выборах в Закарпатье

Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов, лишь по вопросу СЭЗ на Донбассе половина против – "Слуга народа"Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов, лишь по вопросу СЭЗ на Донбассе половина против – 74% анкет

МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах

Менее 40% избирательных участков передали протоколы в районы о подсчете голосов избирателей – киевская ТИК

"УДАР" завел в Киевсовет патриотов и профессионалов, которые будут работать только на киевлян - Палатный

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА