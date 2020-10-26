В БДИПЧ ОБСЕ отметили профессионализм ЦИК на прошедших выборах

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отмечают профессионализм работы Центральной избирательной комиссии по управлению избирательным процессом на местных выборах в Украине, и заявляют о политизированности отдельных территориальных избирательных комиссий.

"Мы можем отметить, что работа Центральной избирательной комиссии по управлению избирательным процессом была осуществлена профессионально и эффективно, несмотря на вызовы, которые касались глобальной пандемии Covid-19", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на онлайн-конференции в понедельник.

Вместе с тем она подчеркнула, что "работа отдельных территориальных комиссий была очень часто была политизирована, что оказывало негативное влияние из-за постоянной смены членов избирательных комиссий".