Выборы

Выборы

14:59 26.10.2020

Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов, лишь по вопросу СЭЗ на Донбассе половина против – "Слуга народа"Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов, лишь по вопросу СЭЗ на Донбассе половина против – 74% анкет

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Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов, лишь по вопросу СЭЗ на Донбассе половина против – "Слуга народа"Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов, лишь по вопросу СЭЗ на Донбассе половина против – 74% анкет

Подавляющее большинство граждан Украины, принявших участие в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всенародном опросе, поддержали идеи пожизненного заключения за коррупцию, сокращения численности Верховной Рады, легализации каннабиса в медицинских целях и использования Украиной гарантий Будапештского меморандума.

При этом, как свидетельствуют результаты обработки 74% анкет опроса "5 вопросов от президента", опубликованные на странице партии "Слуга народа" в Facebook, лишь половина участников опроса (46,7%) поддержали создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, тогда как половина (46,48%) выступили против.

В частности, 82,97% принявших участие в опросе, поддержали идею пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, 13,87% не поддержали.

Сокращение количества народных депутатов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, не поддержали 7,12%.

Легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали 64,88% участников инициированного главой государства опроса, не поддерживают 29,53%.

Поддерживают право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапешским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности 74,21% участников опроса, не поддерживают – 17,21%.

Теги: #результаты #слуга_народа #всеукраинский_опрос

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