МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что местные выборы в Украине прошли в целом безопасно и позволят сформировать органы власти на местах.

"Местные выборы… в целом были безопасными, такими, которые позволят сформировать местные органы власти… Полиция, структуры МВД выполнили свою задачу по безопасности на выборах", - сказал Геращенко на брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, с учетом того, что в Украине работало 29 тысяч избирательных участков, количество правонарушений незначительное.

Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Степан Довгунь сообщил, что организатором подвоза избирателей на автобусах уже предъявлены подозрения.