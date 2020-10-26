Выборы

Выборы

14:50 26.10.2020

МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах

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МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что местные выборы в Украине прошли в целом безопасно и позволят сформировать органы власти на местах.

"Местные выборы… в целом были безопасными, такими, которые позволят сформировать местные органы власти… Полиция, структуры МВД выполнили свою задачу по безопасности на выборах", - сказал Геращенко на брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, с учетом того, что в Украине работало 29 тысяч избирательных участков, количество правонарушений незначительное.

Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Степан Довгунь сообщил, что организатором подвоза избирателей на автобусах уже предъявлены подозрения.

Теги: #геращенко #безопасность #мвд #выборы

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