Местные политсилы победили на местных выборах благодаря децентрализации и кризису доверия к элитам - Фесенко

Местным партиям и "партиям мэров" удалось победить на прошедших в воскресенье местных выборах в Украине благодаря продолжающейся реформе децентрализации и сложившемуся кризису доверия к политическим элитам, считает политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"По предварительным итогам пока что экзит-полов, подсчетов голосов, очевидно, что главный победитель на этих выборах - это местные партии, в больших городах - "партии мэров". В принципе, это прогнозированный результат, это ожидалось, и социологи об этом говорили раньше. У нас похожая ситуация была в 2015 году. Сейчас она усилилась. Почти во всех областных центрах побеждают действующие мэры, во многих городах будет второй тур. Также среди лидеров - их партии", - сказал Фесенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, главной причиной доминирования "партии мэров" является реформа децентрализации. "Последствиями, плодами реформы децентрализации воспользовались правящие мэры и их политические силы. Вторая причина, которая также сыграла в их пользу, это кризис доверия к политическим элитам. У нас оно проявилось в прошлом году, но по отношению к Порошенко (пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко – ИФ) и другим традиционным политическим элитам. Сейчас под ударом оказалась и партия "Слуга народа" в определенной степени. По сравнению с прошлым годом для них выборы не очень удачны, безусловно. Но в прошлом году была аномалия. У нас раньше никогда не было таких результатов у одной партии, и думаю, что в ближайшие годы также ничего подобного не будет", - подчеркнул Фесенко.

Политолог добавил, что сейчас результаты "Слуги народа" - на уровне стандартов украинской политики. "Однако "Слуга народа" может получить самое большое количество депутатских мандатов среди всех парламентских партий. На низшем уровне - местное самоуправление и по центральной Украине среди победителей будет также партия "Батькивщина", - отметил он.

Фесенко указал, что пока что интрига остается по результатам выборов в Ужгороде и Черновцах, а также по ситуации с Харьковом.

"Среди больших городов в первом туре есть победа Кернеса, который лечится в Германии. Но, кто будет руководить Харьковом после выборов, неизвестно, как и дальнейшая судьба Кернеса, пожелаем ему здоровья. Есть победитель, но не известно, какая будет дальше ситуация с властью в Харькове", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что в случае второго тура выборов в Киеве, победу, вероятно, одержит действующий мэр Виталий Кличко. "Думаю, что даже если будет второй тур, с большой вероятностью, там побеждает Виталий, особенно, если во второй тур выйдет Александр Попов. Потому что большинство киевлян не проголосуют за кандидата от "ОПЗЖ". Так что победа Кличко в любом случае гарантирована", - считает он.

По мнению Фесенко, в Днепре, Одессе и Львове действующим мэрам придется побороться за победу, потому что она им не гарантирована, хотя они являются главными фаворитами.

Также политолог указал, что вероятный выход во второй тур на выборах мэра Киева кандидата от "ОПЗЖ" Александра Попова обусловлен двумя факторами. "Прежде всего, как Виталий Кличко, так и Александр Попов, смогли максимально мобилизовать свой электорат, причем и Виталий, и Александр мобилизовали не только партийный электорат, а и часть избирателей, которые голосовали за другие партии. По Попову, я думаю, что в его пользу дополнительно, кроме консолидации электората бывшей партии "Партии регионов", сработало еще и то, что часть избирателей, особенно старших возрастных групп, голосовали за кандидатов, которые имеют опыт управления городом. Это и Попов, и Омельченко, и Кучеренко", - добавил он.

Третьим фактором Фесенко назвал большую конкуренцию среди разных "постмайданных партий".