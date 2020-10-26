В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

В большинстве городов с численностью населения более 75 тысяч человек состоится второй тур выборов городских голов, считают в гражданской сети "Опора".

"Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных громад от 75 тысяч избирателей на должность городского головы", - сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в понедельник.

По данным Центральной избирательной комиссии, в воскресенье по всей Украине прошли выборы в областные, городские, поселковые и сельские советы, также состоялись выборы 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов.

В настоящее время в Украине продолжается административно-территориальная реформа, в частности, в июле 2020 года Верховная Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. Кроме того, в рамках каждой области созданы территориальные громады, всего 1470.