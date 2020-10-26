Выборы

Выборы

11:27 26.10.2020

Результаты президентского опроса будут обнародованы вечером – нардеп Кравчук

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Результаты президентского опроса будут обнародованы вечером – нардеп Кравчук

Результаты инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса, который проводился в день местных выборов 25 октября рядом с избирательными участками, будут обнародованы в понедельник вечером, заявляет народный депутат, заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я думаю, что как раз официальные результаты – они будут сегодня официально обнародованы, ближе к вечеру – они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как обычно", - сказала Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Теги: #результаты #кравчук #слуга_народа #всеукраинский_опрос

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