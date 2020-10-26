Выборы

Выборы

10:48 26.10.2020

День голосования на местных выборах в Украине в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

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День голосования на местных выборах в Украине в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

День голосования на местных выборах в Украине 25 октября в целом отвечал демократическим стандартам проведения честных выборов, констатируют во всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

"Наш общий вывод: по оценке "Комитета избирателей Украины", день голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных и демократических выборов. В подавляющем большинстве случаев нарушения действующего законодательства не имели существенного влияния или не могли иметь существенное влияние на результаты волеизъявления", - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Теги: #оценка #киу #выборы

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