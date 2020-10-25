Выборы

Выборы

23:20 25.10.2020

Из-за низкой явки следующие 5 лет у людей будут возникать вопросы относительно легитимности того или иного мэра - Корниенко

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Из-за низкой явки следующие 5 лет у людей будут возникать вопросы относительно легитимности того или иного мэра - Корниенко

Низкая явка на прошедших местных выборах в Украине может спровоцировать возникновение ситуаций, при которых в ближайшие 5 лет граждане будут ставить под вопрос легитимность того или иного городского головы, заявил председатель партии и первый зампредседателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Тут я соглашусь с кандидатом в мэры Черновцов, что в таких условиях следующие пять лет у людей будут постоянно возникать вопросы: не взрывы, а небольшие флуктуации касательно легитимности того или иного городского головы. То, что мы сейчас можем прогнозировать - это будет много попыток горсоветов "снимать" мэров и т.д. Конечно, мы не будем в этом участвовать, если это будет безосновательно, но можно прогнозировать, что такая низкая явка может, к сожалению, вызвать эти вопросы на следующие пять лет", - сказал Корниенко в воскресенье в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером".

Теги: #оценка #явка #местные_выборы #корниенко

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