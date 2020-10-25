Выборы

Выборы

22:11 25.10.2020

Явка на выборах в Киеве предварительно составила около 34% - замглавы ТИК

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Явка на выборах в Киеве предварительно составила около 34% - замглавы ТИК

По предварительной информации, на 21:30, явка на местных выборах в Киеве составила около 34%, сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

"По предварительной информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве по состоянию на 21:30, явка составила примерно 34%. Отмечу, что это лишь предварительные данные, которые были переданы в территориальную избирательную комиссию в оперативном режиме. Окончательные данные будут обнародованы позже", - цитирует Нилова Киевгорадминистрация.

В Киеве на момент закрытия всех участков в 20:00 грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. В день выборов в полицию поступило 521 сообщения. В том числе о незаконной агитации - 171 сообщения.

Теги: #киев #явка #выборы

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