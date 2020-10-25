Выборы

Выборы

21:19 25.10.2020

Партии "УДАР" и "Евросолидарность" получают около половины мест в Киевсовете – экзит-полы

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Партии "УДАР Виталия Кличко" и "Европейская солидарность", поддержавшая Кличко на выборах мэра Киева, получают по данным двух экзит-полов прошедших местных выборов от 59 до 62 мест в Киевсовете, в котором всего 120 мест.

На предыдущих выборах в 2015 году "Блок Петра Порошенко "Солидарность", который объединял тогда эти политические силы, получил 52 места, однако сейчас у него осталось 47 депутатов.

Согласно данным экзит-пола "Савик Шустер Студии", "УДАР" набирает 19,74% и "Евросолидарность" – 17,76%, что дает им соответственно 31 и 28 мест, и потребует участия как минимум еще одной партии для формирования коалиции, если "УДАР" и "Евросолидарность" захотят ее создать.

По данным экзит-пола группы "Рейтинг", у "УДАРА" 21,3% и "Евросолидарности" – 18% или соответственно 34 и 28 мест, чего достаточно для формирования коалиции, если такое желание у них будет.

Экзит-полы дают "Батькивщине" – 10-14 (в 2015 году – 17, сейчас осталось 14 депутатов), ОПЗЖ – 11-12 (в 2015 году ее предшественники не прошли барьер) и "Единству" экс-мэра Александра Омельченко – 9-11 (в 2015 году 15, осталось 10 депутатов).

Согласно результатам экзит-полов, в новый Киевсовет войдут фракции двух новых партий, которых не было на прошлых выборах: у президентской "Слуги народа" будет 15-16 мест, у "Голоса" – 9-11.

По итогам выборов 2015 года в Киевсовет вошли "Самопомощь" и "Свобода", получившие соответственно 22 и 14 мест и сохранившие к концу каденции 3 и 12 депутатов.

Теги: #экзит_пол #экзит_полы #евросолидарность #киевсовет #удар_виталия_кличко

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