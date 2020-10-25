Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Черкассам: в горсовет проходят "Слуга народа", "За майбутне", "Голос", "Евросолидарность", "Черкащина" и ОПЗЖ

В Черкасский городской совет проходят шесть партий: "Слуга народа", "За майбутне", "Голос", "Европейская солидарность", "ВО Черкащина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Так, "Слуга народа" получает 20,68%, "За майбутне" - 13,32%, "Голос" - 12,05%, "Европейская солидарность" – 10,92%, "ВО Черкащина" – 8,7% и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 5,74%.

ВО "Батькивщина" - 4,96%, Национальный корпус - 4,61%, "Сила и честь" - 3,57%, Партия вольных демократов – 3,57%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).