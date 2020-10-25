Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Черкасс: Бондаренко – 32,6%, Евпак – 19,8%, Ильченко – 17,8%

На выборах городского головы Черкасс лидирует действующий мэр города Анатолий Бондаренко, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно результатам исследования, за Бондаренко проголосовали 32,66% жителей города. На втором месте – представитель партии "Голос" Виктор Евпак, за него проголосовали 19,84%, на третьем – представитель "Слуги народа" Виталий Ильченко, за него проголосовали 17,8%.

На четвертом месте – представитель ВО "Черкащаны" Владислав Пустовар (5,95%), на пятом – представитель партии "Европейская солидарность" Сергей Кудактин (5,86%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).