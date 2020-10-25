Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Днепру: в горсовет проходят "Пропозиция", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Громадская сила", "Евросолидарность" и "Блок Вилкула"

В Днепровский городской совет проходят 6 партий: "Пропозиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Громадская сила", "Европейская солидарность" и "Блок Вилкула Украинская перспектива", свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно экзит-полу, партия "Пропозиция" набирает 28,33%, "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 17,15%, "Слуга народа" – 15,21%, "Громадская сила" – 10,44%, "Европейская солидарность" – 7,5% и "Блок Вилкула Украинская перспектива" – 5,24%.

Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).