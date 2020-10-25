Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Мариуполю: в горсовет проходят "Блок Вадима Бойченко" – 45,96%, ОПЗЖ – 30,69%, Партия Шария – 6,56%, "Слуга народа" – 6,28%

В Мариупольский городской совет (Донецкая обл.) проходят 4 партии: "Блок Вадима Бойченко", "Оппозиционная платформа - За жизнь", Партия Шария и "Слуга народа", свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно экзит-полу, "Блок Вадима Бойченко" набирает 45,96%, ОПЗЖ – 30,69%, Партия Шария – 6,56%, "Слуга народа" – 6,28%.

Партия "Сила людей" набирает 4,57%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).