Результаты экзит-полов Социологической группы "Рейтинг"

Финишная прямая местных выборов - какие партии являются лидерами, а какие аутсайдерами гонки и по каким причинам
Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%, Кучеренко – 6,3%
День голосования в Киеве проходит спокойно, в полицию поступило более 300 сообщений о нарушениях – Крищенко
Эпопея с паспортом мэра Львова: не смог проголосовать с заграничным, а украинский документ нашла теща
ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%
Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению президентского опроса: лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей
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