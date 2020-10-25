Выборы

Выборы

16:49 25.10.2020

ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%

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ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%

Наименьшая явка на проходящих в воскресенье в Украине местных выборах по состоянию на 13:00 зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, где составила 14%, сообщатся на сайте Центральной избирательной комиссии.

В Закарпатской области она составила 15,3%, в Харьковской и Николаевской - 15,5%, в Киевской - 15,6%, в Сумской – 15,7%, в Киеве – 16,2%, в Полтавской области – 16,6%, в Херсонской – 16,7%, в Волынской, Тернопольской и Черкасской – 17%, в Винницкой – 17,2%, в Луганской – 18%, в Житомирской – 18,3%, в Кировоградской – 18,6%, в Черниговской - 20,1%, в Донецкой – 22,1%.

Максимальная явка зафиксирована в Одесской области (без г.Одесса) - 26%.

Теги: #явка #голосование #цик

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