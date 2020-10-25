Выборы

Выборы

14:18 25.10.2020

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

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Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

13,5% избирателей проголосовали на местных выборах, которые проходят в Украине в воскресенье, по состоянию на 12.00, сообщают в гражданской сети "Опора".

"Если говорить об активности избирателей на основе статистически-репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть "Опора", то по нашим данным по состоянию на 12 часов сегодня активность избирателей составляет 13,5% с ошибкой выборки 1,25%", - сказал на брифинге аналитик "Опоры" Александр Клюжев.

Теги: #явка #опора #выборы

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