Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

13,5% избирателей проголосовали на местных выборах, которые проходят в Украине в воскресенье, по состоянию на 12.00, сообщают в гражданской сети "Опора".

"Если говорить об активности избирателей на основе статистически-репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть "Опора", то по нашим данным по состоянию на 12 часов сегодня активность избирателей составляет 13,5% с ошибкой выборки 1,25%", - сказал на брифинге аналитик "Опоры" Александр Клюжев.