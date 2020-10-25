Выборы

Выборы

12:35 25.10.2020

Полиция задержала 130 жителей Житомирской области, прибывших в Киев для проплаченного голосования

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Полиция задержала 130 жителей Житомирской области, прибывших в Киев для проплаченного голосования

Сотрудники Святошинского РУ полиции Киева обнаружили два автобуса, на которых для голосования в столицу прибыли более 130 жителей Житомирской области, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"По предварительной информации, еще два месяца назад они предоставили свои паспорта лицу (оно предварительно установлено) и получили задаток в 200 грн для незаконного участия в выборах в столице за определенного кандидата. После голосования им было обещано еще по 800 грн. То есть, 1000 грн за совершение неправомерных действий", - написал он в соцсети Facebook.

Все пассажиры автобусов доставлены в Святошинского РУ для опроса следователями. Устанавливаются все обстоятельства, после чего будет предоставлена соответствующая юридически-правовая оценка.

В свою очередь пресс-служба полиции Киева сообщила, что для установления анкетных данных и цели организованной поездки в столицу были опрошены 132 человека. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители уже установили личность подозреваемого в организации этой поездки граждан из Житомирской области в город Киев.

Собранные данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Теги: #киев #голосование #житомирская_область #подкуп

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