ОПЗЖ ведет параллельный подсчёт голосов

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сформировала группу депутатов Верховной Рады, которая готова выехать в любую точку Украины в случае выявления там масштабных нарушений избирательного процесса на проходящих в воскресенье местных выборах, заявил народный депутат фракции Нестор Шуфрич.

"Мы готовы приехать к вам в случае, если будут какие-то грубые нарушения действующего законодательства и будет попытка украсть голос. Сегодня, хочу предупредить всех желающих "поиграться в выборы": нашей командой подготовлена группа народных депутатов Украины, которая готова выехать в любой уголок нашей страны и защищать право наших граждан голосовать и сделать свой выбор", - сказал Шуфрич в воскресенье на брифинге в штабе партии.

Также народный депутат от "ОПЗЖ" огласил, что в партии будут проводить параллельный подсчет голосов для того, чтобы выявлять и противодействовать возможным фальсификациям в ходе обработки результатов выборов.