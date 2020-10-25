Шмыгаль считает репрезентативным инициированный Зеленским опрос

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков является репрезентативным.

"Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми", - сказал он журналистам после голосования во Львове.

Одновременно с выборами 25 октября проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.