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09:48 25.10.2020

Правоохранители открыли 48 уголовных дел в "день тишины"

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Правоохранители открыли 48 уголовных дел в "день тишины"

Правоохранители открыли 48 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства в "день тишины" в Украине, составлено 128 админпротоколов, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"Всего в полиции поступило 1041 заявление и сообщение о нарушениях. Также полицейские составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства", – говорится в сообщении на странице ведомства в воскресенье утром.

Из всех зафиксированных нарушений 648 - связаны с незаконной агитацией. Больше всего нарушений выявлено в Харьковской области - 73, в Ровенской - 68, в Днепропетровской - 67, в Донецкой - 51 и в Киеве - 49.

"По 48 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", – подчеркнули правоохранители.

Теги: #производства #нарушения #день_тишины

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