Выборы

Выборы

16:34 24.10.2020

В "день тишины" в полицию Киева поступило 37 сообщений о нарушениях, составлен один админпротокол

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В "день тишины" в полицию Киева поступило 37 сообщений о нарушениях, составлен один админпротокол

В полицию Киева накануне дня местных выборов ("день тишины") поступило 37 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, составлен один административный протокол за проведение незаконной агитации, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"По состоянию на 15:30 сегодняшнего дня полиция уже зафиксировала 37 вызовов о нарушении избирательного законодательства в так называемый "день тишины". По всем этим фактам проводятся проверки, полицейские изучат материалы и примут соответствующие решения. Кроме того, составлен один административный протокол за нарушение требований ст. 212-10 "Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации референдума" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - цитирует Крищенко отдел коммуникации полиции Киева.

Он также отметил, что правоохранители полностью готовы к обеспечению правопорядка в день голосования: "Полиция Киева уже взяла под круглосуточную охрану все 1105 участковых избирательных комиссий, а также ТИК. Кроме того, в усиленном режиме правоохранители осуществляют патрулирование улиц, скверов и других общественных мест".

По данным Крищенко, в столице почти 4500 полицейских в круглосуточном двухсменном режиме будут нести службу на участках. В целом обеспечивать публичную безопасность и правопорядок будут почти 8000 сотрудников структурных подразделений столичной полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов Национальной академии внутренних дел, расчеты ГСЧС, а также 150 представителей КП "Муниципальная стража".

Как известно, предвыборная агитация запрещена с 24 часов последней пятницы перед днем голосования.

Теги: #киев #нарушения #день_тишины

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