В Кривом Роге неизвестные заблокировали офис кандидатов в мэры, полиция открыла дело

Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования офиса одного из кандидатов в мэры г.Кривой Рог, неизвестные лица у входной двери поставили автомобиль, заблокировав вход и выход в помещение, сообщает Криворожский отдел полиции.

"23 октября сотрудниками Металлургического отделения полиции проведены мероприятия о прекращении блокирования доступа в здание. Автомобили с помощью эвакуатора убраны и доставлены в отделение полиции. Сейчас сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к данному правонарушению", - сказано в сообщении на странице в Facebook в субботу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы сроком до трех лет.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию Кривого Рога поступило 109 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, составлено 9 административных протоколов и открыто 3 уголовных производства.