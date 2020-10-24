Выборы

Выборы

14:59 24.10.2020

Депутат Сумского облсовета разоблачен на вымогательстве денег для предвыборной кампании

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Депутат Сумского облсовета разоблачен на вымогательстве денег для предвыборной кампании

Правоохранители разоблачили депутата Сумского областного совета на вымогательстве денег для проведения предвыборной кампании, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия $4 тыс. за якобы ранее оказано содействие в решении служебного вопрос. Эти средства он планировал использовать для проведения предвыборной агитации. Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой в случае отказа профинансировать его", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали депутата в областном центре, в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время получения им второй части "помощи" в размере $3 тыс.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #сумская_область #вымогательство #депутат

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