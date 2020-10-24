Выборы

Выборы

13:40 24.10.2020

В Святошинском районе Киева разоблачили масштабную схему фальсификации выборов

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В Святошинском районе Киева разоблачили масштабную схему фальсификации выборов

Киев. 24 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Святошинском районе Киева действует масштабная схема, которая имеет признаки подготовки к фальсификации местных выборов 25 октября, сообщила председатель комиссии по вопросам культуры туризма и информационной политики в Киевском городском совете Виктория Муха.

"Члены Святошинской районной ТИК (территориальной избирательной комиссии – ИФ) обратили внимание на то, что некоторые люди пачками приносят на участки заявления избирателей о невозможности голосования на избирательном участке и желание проголосовать дома. Беспокойство вызвало и то, что медицинские справки были выданы всего несколькими семейными врачами, а заявления написаны одним почерком ", - написала Муха на странице в Фейсбуке в субботу, прикрепив к публикации соответствующие фото.

По ее словам, также выяснилось, что заявления граждан о желании голосовать дома подавались не родственниками, соседями или знакомыми граждан, а несколькими лицами, которые представлялись представителями партии, представителей которой полиция уже разоблачила на скупке голосов.

"Есть информация, что и получали их в приемных представителя этой партии. Также, внимание наблюдателей привлеклло то, что заявления о голосовании на дому были написаны синхронно. Подтверждено, что заявления с просьбой разрешить проголосовать не на избирательном участке написаны почти одновременно - в последнюю неделю перед выборами. А на медицинских справках, которые свидетельствуют о том, что лицо по состоянию здоровья не способно посетить участок, отсутствует фамилия врача, который ее выдал, а также не указана дата выдачи ", - отметила Муха.

Согласно ее информации, сейчас удалось установить семейных врачей ЦПСД №2 Святошинского района (ул. Симиренко, 38) и нескольких лиц, занимающихся организацией массового голосования за пределами избирательных участков.

"Установленная информация уже передана в Национальную полицию Украины для принятия неотложных мер реагирования. Надеемся, что эта давно известная технология фальсификации выборов и скупки голосов будет остановлена, а виновные - привлечены к ответственности!", - подытожила она.

Теги: #киев #выборы #фальсификация

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