Выборы

Выборы

13:16 24.10.2020

В Ровно подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа"

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В Ровно подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа"

Правоохранители расследуют факт поджога в Ровно автомобиля "Mercedes-Benz", который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, информация о том, что на улице Клима Савура в областном центре горит автомобиль поступило в полицию в субботу, 24 октября, около 4 часов утра.

"Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство "Mercedes-Benz CLS 350" принадлежит 44-летнему жителю - директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца", - сказано в сообщении.

Так, огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи полиции начали досудебное расследование по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

По информации местного издания "VSE", автомобиль принадлежит директору "Ровнооблводоканала" и кандидату №1 в областной совет от "Слуги народа" Андрею Караушу. Он связывает поджог с политической деятельностью.

Теги: #кандидат #ровно #поджог #автомобиль

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