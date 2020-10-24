Опросом Зеленского хотят охватить максимум участков, его будет проводить частная компания, не задействованная в экзит-полах – источник

Во время всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, постараются охватить максимальное количество избирательных участков, на выходе из которых интервьюеры будут предлагать ответить на пять озвученных главой государства вопросов.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии "Слуга народа", интервьюеры будут работать на протяжении времени функционирования избирательных участков: с 8:00 до 20:00, в их работе предусмотрены перерывы. Каждый интервьюер сможет проголосовать на местных выборах перед началом рабочего дня.

На избирательных участках в Киеве будет задействовано по два интервьюера на участок, в других населенных пунктах – по одному человеку.

Интервьюеры будут находиться за пределами избирательных участков. Опрос будет проводиться на выходе с участка. Каждый интервьюер будет одет в специальную одежду, не будет брендирован политической символикой. У них будут при себе опломбированные картонные ящики, куда избиратели будут помещать заполненные бюллетени со своими ответами на вопросы. В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 интервьюеры будут работать в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением необходимых мер предосторожности.

После закрытия избирательных участков каждый интервьюер должен доставить опломбированный ящик с бюллетенями в центр подсчета голосов в своем регионе. После прибытия ящика в центр подсчета будет составлен соответствующий протокол. Члены счетной комиссии будут вскрывать ящик, и проводить подсчет голосов.

"Для проведения общенационального опроса напечатано несколько миллионов анкет. Поскольку с учетом эпидемии COVID-19 ожидается невысокая явка избирателей, то могут быть использованы не все из них", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что для проведения общенационального опроса привлечена частная компания, проводящая социологические опросы. Эта компания, в соответствии с гражданско-правовыми договорами, нанимает интервьюеров, которые будут опрашивать граждан.

"В день выборов подавляющее большинство крупных социологических компаний будет задействовано в проведении экзит-полов, поэтому партия "Слуга народа" обратилась именно к указанной частной компании. Кроме того, поиск подрядчика для такого масштабного проекта был ограничен во времени", - пояснил источник в партии.

Средства партии, выделенные для проведения опроса, будут потрачены на печать опросных листов, изготовление ящиков и одежды для интервьюеров, а также на оплату их работы.

Как сообщалось, одновременно с местными выборами 25 октября будет проходить инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.