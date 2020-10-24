Выборы

Выборы

11:27 24.10.2020

Полиция с начала кампании открыла более 600 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

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Полиция с начала кампании открыла более 600 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

С начала избирательной кампании (с 5 сентября по 24 октября) в органы Национальной полиции Украины поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. В целом начато 622 уголовных производства.

Как сообщается на сайте Нацполиции, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 622 уголовных производствах: 310 - открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связаны с избирательным процессом.

Всего органы полиции составили 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. В субботу, 24 октября, - "день тишины".

Теги: #нарушения #выборы

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